Николаев: нас ждёт жёсткий «Дакар»

Победитель ралли-марафона «Дакар-2019» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-рейда «Дакар-2020».



«Мы прилетели первой группой. Необычная страна, тепло встретила нас. Мы в предвкушении старта. Сегодня итоговая техническая проверка, на которой техкомиссары смотрят мелочи, которые тоже могут повлиять. Мы готовы, готовы к гонке, к старту. Скоро начало, и ждём с нетерпением.



Организаторы поделили техническую проверку. Здесь они смотрят экипировку, пломбу, чтобы никто не поменял ничего после тестов.



Вчера провели тесты, проверили наши автомобили. Мы готовы. Во время тестов машины показали себя хорошо.



Жёсткий «Дакар» будет. Спецучастки длинные и песчаные. Давно мы не ездили такой километраж. Но мы готовы и физически, и морально, и технически», — сказал Николаев.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».