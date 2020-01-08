Доросинский: Вязович грозился, что толкнёт, если не пропустят. Ну, понтуется парень

Российский гонщик Александр Доросинский рассказал, как для него сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»-2020, где он занял 20-е место.
«Первая часть сегодняшнего дня была просто прелестной: быстрые дороги, не слишком убойные места, не так много камней, прыжки… Мне очень понравилось. Потом начались каменистые дороги, но это всё терпимо. Единственная проблема: на наших машинах ехать по таким дорогам очень быстро мы не можем. Грузовики могут там ехать намного быстрее, везде режут. А за нами ехали наши ребята на „камазе“ — экипаж Андрея Каргинова. Конечно же, он нас догнал. Пропустили, дальше пыль. За ним ехал сумасшедший белорус (Сергей Вязович. — Прим. „Чемпионата“), который всех хочет раскидать влево-вправо. Грозился: „Если бы меня сейчас не пропустили, я бы его толкнул“. Ну, понтуется парень — волнуется, видимо.
В общем, начали грузовички немного мешать, а потом мы навигационно ошиблись в пыли. Стали возвращаться — пробили колесо. Так и доехали до нейтрализации. А дальше — сначала был медленный прокол, а потом буквально через 100 метров давление в ещё одном колесе падает в ноль, хотя вообще ничего не задевал. Видимо, в песке был камушек, который просто прорезал колесо. Больше запасок у нас не осталось, а дальше был новогодний подарок от Кастеры: абсолютно убойная трасса, камни высотой от 20 сантиметров до полуметра. В чём прикол, я не понял. Никакого удовольствия. Зачем это делают? Ну, видимо, чтобы народ ломался и сходил. Я считаю, что это неправильно — не знаю, как там ехать ночью, а ведь многие не успели выехать из этой зоны до темноты. Не буду никого критиковать, но какие-то недоработки здесь есть», — заявил Доросинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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