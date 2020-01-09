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Тост: надеюсь, «Альфа Таури» сможет побороться за топ-5 Кубка конструкторов

Тост: надеюсь, «Альфа Таури» сможет побороться за топ-5 Кубка конструкторов
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от сезона-2020. тост выразил надежду, что команда сможет побороться за топ-5 Кубка конструкторов.

«У нас никогда не было такого опытного состава пилотов. Результаты сезона-2020 будут сильно зависеть от того, насколько хорошим будет наш болид. Я надеюсь, что нам удастся добиться прогресса в его развитии.

В таком случае наша цель будет предельно ясна — бороться за место в пятёрке в Кубке конструкторов. Надеюсь, что это достижимо. Посмотрим, чей болид окажется лучше и какой коллектив будет наиболее успешно прогрессировать в ходе сезона. Надеюсь, это будет «Альфа Таури», — приводит слова Франца Тоста Racer.

По итогам сезона-2019 «Торо Россо» заняла шестое место в Кубке конструкторов.

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