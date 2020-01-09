Риккардо объявил, что главным соперником считает Боттаса

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо заявил о наличии соперничества с Валттери Боттасом, выступающим за «Мерседес». По словам австралийца, они с Боттасом часто сражались на трассе в младших сериях — тогда всё и началось.

«Мы много гонок проехали вместе с младших категориях. Я не выступал в картинге в Европе, поэтому у меня сейчас нет такого соперника, с которым я бы сражался с 10-летнего возраста.

Но мы были в одном чемпионате с Боттасом, когда я начал карьеру в Европе. Мы соревновались, росли вместе. И, как мне кажется, между нами всегда в той или иной степени существовало соперничество», — приводит слова Риккардо The Judge 13.

В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, а Боттас — второе, уступив лишь напарнику Льюису Хэмилтону.