Риккардо объявил, что главным соперником считает Боттаса
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо заявил о наличии соперничества с Валттери Боттасом, выступающим за «Мерседес». По словам австралийца, они с Боттасом часто сражались на трассе в младших сериях — тогда всё и началось.
«Мы много гонок проехали вместе с младших категориях. Я не выступал в картинге в Европе, поэтому у меня сейчас нет такого соперника, с которым я бы сражался с 10-летнего возраста.
Но мы были в одном чемпионате с Боттасом, когда я начал карьеру в Европе. Мы соревновались, росли вместе. И, как мне кажется, между нами всегда в той или иной степени существовало соперничество», — приводит слова Риккардо The Judge 13.
В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, а Боттас — второе, уступив лишь напарнику Льюису Хэмилтону.
Риккардо признал желание остаться в «Рено» и после 2020-го
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