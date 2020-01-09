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Доходы «Уильямса» от спонсоров Латифи составят около $ 40 млн

Доходы «Уильямса» от спонсоров Латифи составят около $ 40 млн
Авто / Формула-1 0

Канадский гонщик Николас Латифи начал приносить «Уильямсу» деньги от контрактов со спонсорами, сообщает GrandPX. По информации источника, доходы от сделок с канадскими спонсорами составят около $ 40 млн.

Новым спонсором «Уильямс» стала компания Sofina Foods, которая является третьей по величине в Канаде по производству продуктов питания. Эта компания основана отцом Николаса — Майклом Латифи.

Кроме того ранее команда объявила о подписании спонсорского контракта с брендом кофе Lavazza, который является личным спонсором Латифи. Примечательно, что Sofina Foods является эксклюзивным дистрибьютором кофе Lavazza в Канаде.

Напомним, ранее «Уильямс» лишился сразу нескольких спонсоров, включая Unilever и Orlen, работавших с Робертом Кубицей.

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