Доходы «Уильямса» от спонсоров Латифи составят около $ 40 млн

Канадский гонщик Николас Латифи начал приносить «Уильямсу» деньги от контрактов со спонсорами, сообщает GrandPX. По информации источника, доходы от сделок с канадскими спонсорами составят около $ 40 млн.



Новым спонсором «Уильямс» стала компания Sofina Foods, которая является третьей по величине в Канаде по производству продуктов питания. Эта компания основана отцом Николаса — Майклом Латифи.



Кроме того ранее команда объявила о подписании спонсорского контракта с брендом кофе Lavazza, который является личным спонсором Латифи. Примечательно, что Sofina Foods является эксклюзивным дистрибьютором кофе Lavazza в Канаде.



Напомним, ранее «Уильямс» лишился сразу нескольких спонсоров, включая Unilever и Orlen, работавших с Робертом Кубицей.