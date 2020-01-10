Бакстон: «Мерседес» оказался отстающим в сравнении с «Феррари» и «Ред Булл»

Журналист Уилл Бакстон, ведущий колонку на официальном сайте Формулы-1, объяснил, почему «Мерседес», по его мнению, очутился в невыгодном положении в сравнении с «Феррари» и «Ред Булл». Дело в том, пишет журналист, что итальянская и австрийская команды заключили многолетние соглашения с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном соответственно, а в «Мерседесе» пока не знают, кто будет выступать за них после 2020 года, поскольку в долгосрочной перспективе рассчитывать на 35-летнего Льюиса Хэмилтона в силу его возраста не приходится.
«Так кто станет для них новой надеждой? Валттери Боттас? Он хороший гонщик, но можно ли назвать его тем, вокруг которого «Мерседес» будет строить своё будущее?
А если не он, то кто? Риккардо? Расселл? Окон? Может, удастся переманить Сайнса из «Макларена»? Это дилемма для «Мерседеса». Поэтому можно сказать, что они в положении отстающих», — цитирует Бакстона официальный сайт Ф-1.
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