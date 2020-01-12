8-й этап «Дакара» в зачётах мотоциклов и квадроциклов отменён из-за смерти Гонсалвеша

Восьмой этап «Дакара»-2020 будет отменён для мотоциклистов и квадроциклистов в связи со смертью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша, сообщает официальный сайт соревнований.
«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела весь «Дакар» в состояние шока, особенно мотоциклистов. Паулу, важная фигура этого ралли, пользовался уважением как у ветеранов, так и у менее опытных участников, которые восхищались или вдохновлялись им.
После встречи с гонщиками и обсуждения организаторы приняли решение отменить восьмой этап «Дакара» для категорий мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать гонщикам время оплакать своего друга. Вся семья «Дакара» соберётся сегодня вечером на брифинге, чтобы почтить память Паулу», — гласит сообщение пресс-службы ралли-марафона.
- 12 января 2020
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56
-
12:53
-
11:59
-
11:18
-
11:15
-
09:48
-
01:46
- 11 января 2020
-
23:08
-
22:09
-
21:48
-
21:20
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
19:35
-
18:49
-
17:50
-
16:59
-
15:56
-
14:35
-
13:21
-
12:48
-
12:00