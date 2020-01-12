8-й этап «Дакара» в зачётах мотоциклов и квадроциклов отменён из-за смерти Гонсалвеша

Восьмой этап «Дакара»-2020 будет отменён для мотоциклистов и квадроциклистов в связи со смертью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша, сообщает официальный сайт соревнований.



«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела весь «Дакар» в состояние шока, особенно мотоциклистов. Паулу, важная фигура этого ралли, пользовался уважением как у ветеранов, так и у менее опытных участников, которые восхищались или вдохновлялись им.



После встречи с гонщиками и обсуждения организаторы приняли решение отменить восьмой этап «Дакара» для категорий мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать гонщикам время оплакать своего друга. Вся семья «Дакара» соберётся сегодня вечером на брифинге, чтобы почтить память Паулу», — гласит сообщение пресс-службы ралли-марафона.