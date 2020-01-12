Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гонщик «МАЗа» Василевский: не можем полностью разобраться в проблеме с мотором

Гонщик «МАЗа» Василевский — о проблемах с мотором
Гонщик «МАЗа» Василевский: не можем полностью разобраться в проблеме с мотором
Авто / Дакар 2020 0

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский рассказал о седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020, отметив, что на его грузовике сохраняются серьёзные проблемы с работой двигателя.

«Сегодня очень длинный этап. Быстрый, скоростной – можно сказать, «карусельная гонка» — от того, как меняется ландшафт. Пройдёшь дюны два-три километра, плато, снова дюны, снова плато. Мы не можем полностью разобраться в проблеме с мотором. Поменяли блок управления двигателем – казалось, что машина «поехала». Но через десять километров снова не выходила на максимальную скорость. Сегодня можно было всю дорогу держать газ в пол, а у нас было около 100-110 км/ч. Поэтому такой результат», — приводит слова Василевского пресс-служба G-Energy Team.

Вязович — о проигрыше «КАМАЗу» по моторам: пока ничего с этим не можем поделать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020