Гонщик «МАЗа» Василевский: не можем полностью разобраться в проблеме с мотором
Авто / Дакар 2020 0
Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский рассказал о седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020, отметив, что на его грузовике сохраняются серьёзные проблемы с работой двигателя.
«Сегодня очень длинный этап. Быстрый, скоростной – можно сказать, «карусельная гонка» — от того, как меняется ландшафт. Пройдёшь дюны два-три километра, плато, снова дюны, снова плато. Мы не можем полностью разобраться в проблеме с мотором. Поменяли блок управления двигателем – казалось, что машина «поехала». Но через десять километров снова не выходила на максимальную скорость. Сегодня можно было всю дорогу держать газ в пол, а у нас было около 100-110 км/ч. Поэтому такой результат», — приводит слова Василевского пресс-служба G-Energy Team.
Вязович — о проигрыше «КАМАЗу» по моторам: пока ничего с этим не можем поделать
Читайте также
- 12 января 2020
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56
-
12:53
-
11:59
-
11:18
-
11:15
-
09:48
-
01:46
- 11 января 2020
-
23:08
-
22:09
-
21:48
-
21:20
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
19:35
-
18:49
Партнерский контент