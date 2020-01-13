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Боттас рассказал, в чём он хуже Хэмилтона

Боттас рассказал, в чём он хуже Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объяснил, почему, по его мнению, его напарник Льюис Хэмилтон вновь стал чемпионом мира. В сезоне-2019 Хэмилтон и Боттас заняли первые две позиции в личном зачёте, причём британец опередил финна на 87 очков.

«Мне нужно демонстрировать более стабильные результаты в ходе сезона. Льюис всегда был в первых рядах. Он в каждой квалификации и в каждой гонке выступал на высшем уровне. Я тоже часто бывал там, но не в каждый гоночный уик-энд.

Мне нужно найти баланс. Надо понять, как сделать так, чтобы я чаще выступал на высшем для себя уровне. Уверен, у меня это получится.

Мне тяжело было принять, что какой-то гонщик может делать то, чего не могу я. Но я признаю, что в целом по сезону Льюис был лучше меня. Он честно и справедливо победил меня», — цитирует Боттаса The Judge 13.

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