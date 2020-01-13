Боттас рассказал, в чём он хуже Хэмилтона

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объяснил, почему, по его мнению, его напарник Льюис Хэмилтон вновь стал чемпионом мира. В сезоне-2019 Хэмилтон и Боттас заняли первые две позиции в личном зачёте, причём британец опередил финна на 87 очков.
«Мне нужно демонстрировать более стабильные результаты в ходе сезона. Льюис всегда был в первых рядах. Он в каждой квалификации и в каждой гонке выступал на высшем уровне. Я тоже часто бывал там, но не в каждый гоночный уик-энд.
Мне нужно найти баланс. Надо понять, как сделать так, чтобы я чаще выступал на высшем для себя уровне. Уверен, у меня это получится.
Мне тяжело было принять, что какой-то гонщик может делать то, чего не могу я. Но я признаю, что в целом по сезону Льюис был лучше меня. Он честно и справедливо победил меня», — цитирует Боттаса The Judge 13.
- 13 января 2020
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56
-
12:53
-
11:59
-
11:18
-
11:15
-
09:48