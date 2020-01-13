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Алонсо, впервые ставший вторым на этапе «Дакара», поблагодарил штурмана за «волшебство»

Алонсо, впервые ставший вторым на этапе «Дакара», поблагодарил штурмана за «волшебство»
Авто / Дакар 2020 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, участвующий в «Дакаре» 2020 года в классе внедорожников, впервые занял второе место на этапе. Испанец уступил 4 минуты 4 секунды французу Матьё Серрадори, показавшему лучшее время дня.

После финиша Алонсо намекнул, что мог проехать ещё быстрее, если бы не прокол.

«Не знаю, кто там ехал позади. Конечно, мы опередили всех, кто ехал впереди. Потрясающий день.

К сожалению, у нас был один прокол. Из-за этого мы немного потеряли темп. Но в остальном спецучасток сложился почти идеально. Марк (штурман Марк Кома. — Прим. «Чемпионата») был невероятен. Ну, вы знаете: дюны, навигация… Даже под финиш мы видели, что парни впереди нас теряли время, а мы даже там отыгрывались. Так что на этом этапе Марк выступил волшебно», — цитирует гонщика официальный сайт «Дакара».

Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо стал вторым на 8-м этапе «Дакара»
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