Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: штурман Каргинова рассказал о массовых проблемах с шинами
Авто / Дакар 2020 0
Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый девятому соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Андрей Мокеев, штурман экипажа лидера гонки Андрея Каргинова, рассказал о массовых проблемах с шинами, с которыми столкнулись участники зачёта грузовиков.
«Два колеса порвали. Очень каменистый участок был первый, похожий очень на Марокко. Острые камни торчат вверх остриём и сбоку.
Подрываешь и на торможении, и на скорости, когда на разгон идёшь. Камни протыкают колёса, рвут «шашки». Два колеса вот», — сказал Мокеев.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре» и увеличил общий отрыв в классе грузовиков
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