Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: штурман Каргинова рассказал о массовых проблемах с шинами

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый девятому соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Андрей Мокеев, штурман экипажа лидера гонки Андрея Каргинова, рассказал о массовых проблемах с шинами, с которыми столкнулись участники зачёта грузовиков.

«Два колеса порвали. Очень каменистый участок был первый, похожий очень на Марокко. Острые камни торчат вверх остриём и сбоку.

Подрываешь и на торможении, и на скорости, когда на разгон идёшь. Камни протыкают колёса, рвут «шашки». Два колеса вот», — сказал Мокеев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».