Брандл посоветовал Клэр Уильямс уйти с поста босса команды

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл посоветовал Клэр Уильямс, которая занимает пост заместителя руководителя «Уильямса», перейти на другую должность. Последние два сезона «Уильямс» закончил на последнем месте в Кубке конструкторов.

«Я не работаю в команде. Чего не знаю, того не знаю. Но я бы посоветовал Клэр пойти на повышение, перейти на должность вроде президента и обеспечить кому-то вроде Андреаса Зайдля (руководителя «Макларена». — Прим. «Чемпионата») полную свободу действий. В Ф-1 можно стать успешным, думая о завтрашнем дне, а не о вчерашнем», — приводит слова Брандла Motor Sport Magazine.

С 1980 по 1997 год «Уильямс» завоевал девять Кубков конструкторов, а его гонщики семь раз становились чемпионами мира.