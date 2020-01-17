Карякин — первый россиянин, поднявшийся на подиум в двух категориях «Дакара»

Участник зачёта мотовездеходов Сергей Карякин установил важное статистическое достижение, став вторым в генеральной классификации ралли-марафона «Дакар»-2020. В 2017 году Карякин стал победителем в зачёте квадроциклов. Таким образом, Карякин стал первым гонщиком из России, который поднялся на подиум «Дакара» уже в двух категориях.



Карякин выступает на «Дакаре» с 2014 года. В класс мотовездеходов он перешёл перед «Дакаром»-2019, на котором занял 10-е место. Штурманом россиянина является Антон Власюк.

Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020