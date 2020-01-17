Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Карякин — первый россиянин, поднявшийся на подиум в двух категориях «Дакара»

Карякин — первый россиянин, поднявшийся на подиум в двух категориях «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Участник зачёта мотовездеходов Сергей Карякин установил важное статистическое достижение, став вторым в генеральной классификации ралли-марафона «Дакар»-2020. В 2017 году Карякин стал победителем в зачёте квадроциклов. Таким образом, Карякин стал первым гонщиком из России, который поднялся на подиум «Дакара» уже в двух категориях.

Карякин выступает на «Дакаре» с 2014 года. В класс мотовездеходов он перешёл перед «Дакаром»-2019, на котором занял 10-е место. Штурманом россиянина является Антон Власюк.

Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020