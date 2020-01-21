Боттас признал «небольшую напряжённость» в отношениях с Хэмилтоном
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что между ним и напарником Льюисом Хэмилтоном, шестикратным чемпионом Формулы-1, существовала небольшая напряжённость, но крупных неприятностей удалось избежать. Боттас провёл уже три полных сезона за «Мерседес», и во всех трёх случаях сильнейшим по итогам сезона становился Хэмилтон.
«Если между нами и была напряжённость, то совсем небольшая. Мы хорошо сработались. Мы жёстко сражаемся друг с другом на трассе, но никаких проблем не было», — приводит слова Боттаса GP Blog.
В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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