Эванс отобрал лидерство у Нёвиля на Ралли Монте-Карло по итогам 5 спецучастков

Гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс лидирует на Ралли Монте-Карло, первом этапе очередного сезона чемпионата мира по классическому ралли. По итогам двух спецучастков, состоявшихся вчера, 23 января, Эванс занимал четвёртое место, но утреннюю секцию второго соревновательного дня преодолел быстрее конкурентов. Его отрыв от бывшего лидера ралли Тьерри Нёвиля составляет 8,9 секунды. На третьей позиции располагается Себастьен Ожье, уступающий ещё чуть менее секунды.

Действующий чемпион WRC Отт Тянак на четвёртом спецучастке попал в аварию, видео которой можно посмотреть здесь.

Ралли Монте-Карло. Положение после 5 СУ (топ-6)

1. Элфин Эванс («Тойота») — 1:04.54,9

2. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — +8,9

3. Себастьен Ожье («Тойота») — +9,7

4. Себастьен Лёб («Хёндэ») — +48,4

5. Эсапекка Лаппи («Форд») — +1.29,9

6. Калле Рованперя («Тойота») — +1.54,5.