Абитебуль посетовал на нехватку технических боссов в «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль объяснил, зачем в команду перед сезоном-2020 пригласили Пэта Фрая, который ранее работал в «Феррари» и «Макларене». По словам Абитебуля, «Рено» не хватает технических специалистов высшего уровня, которые могли бы объединить коллектив.

«Похоже, мы упустили что-то в плане технического руководства, чтобы можно объединить ресурсы, которые есть в нашей команде.

Мы много говорим о цифрах. Сейчас в Энстоуне 750 сотрудников. Это много. Мы провели крупные инвестиции, а именно £ 15 млн. Но для всего этого нужна движущая сила. Нам всем показалось, что нам не хватает технических руководителей. Вот почему мы наняли Пэта», — приводит слова Абитебуля Autosport.

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов.