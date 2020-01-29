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Карякин: наш годовой бюджет равен месячной зарплате футболиста РПЛ

Карякин: наш годовой бюджет равен месячной зарплате футболиста РПЛ
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин, который на ралли «Дакар» 2020 года занял второе место в зачёте мотовездеходов, подвёл итоги гонки. Напомним, в 2017 году россиянин победил в классе квадроциклов.

«Я рассчитывал победить. Если бы понимал, что у меня нет шансов на первое место, то я бы просто не поехал. «Дакар» — дорогое мероприятие, и просто покататься по сложным трассам в своё удовольствие могут позволить себе единицы.

У нас технический вид спорта, который, к сожалению, не очень популярен в России. Пусть наш годовой бюджет и равен месячной зарплате футболиста РПЛ, но даже такие финансовые средства найти крайне сложно.

У моей команды есть три спонсора, которые дают нам возможность показывать результаты на самых крутых гонках мира. За это им низкий поклон», — цитируют Карякина «Известия».

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