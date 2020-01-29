Алонсо заявил, что завоюет ещё один титул, если вернётся в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что ещё раз станет чемпионом, если вернётся в первенство в сезоне-2021. Испанец покинул Ф-1 после сезона-2018, но не исключал, что вернётся в чемпионат, если получит предложение, которое устроит его со всех точек зрения.

Алонсо признался, что ранее провёл «много встреч» с руководством «Ред Булл» и что его кандидатурой интересовались в «Мерседесе».

«Они доминируют на протяжении многих лет. У них сильная команда. Посмотрим, как они будут выступать.

Если я вернусь, я буду готов к тому, чтобы стать ещё сильнее. Если я окажусь в нужном месте, я завоюю титул. Я настолько уверен в себе, что считаю себя обязанным побеждать, если всё будет идти как надо.

Пилотирование — это единственное, что, как я знаю, я умею делать хорошо», — приводит слова 38-летнего Алонсо GrandPX.news.