«Мерседес» — о новом болиде: первые мысли появились ещё в 2018 году

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон признался, что процесс создания нового болида занял у команды много времени. По его словам, первые мысли о машине на 2020 год посещали его ещё в конце 2018 года.
«Кажется, что мы видели клетчатый флаг в Абу-Даби ещё вчера. Но теперь мы уже здесь, готовимся к новому сезону, к гонке в Мельбурне. Люди, которые смотрят нас, думают, что мы заканчиваем чемпионат и через несколько недель, словно по волшебству, у нас появляется новый болид. Но процесс занимает гораздо больше времени.
Первые мысли о болиде на 2020 год приходили мне в голову уже в конце сезона-2018. Только подумайте над этим, впереди нас ждал ещё целый сезон-2019. Процесс создания нового болида продолжительный», — рассказал Эллисон в видеоролике, размещённом на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».
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