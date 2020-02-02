«Хонда» наложила вето на участие Алонсо в «Инди-500» в составе Andretti Autosport

Двукратный чемпиона Формулы-1 и двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо не сможет принять участие в гонке «500 миль Индианаполиса» в составе команды Andretti Autosport, сообщает Racer.



По информации источника, «Хонда» в последний момент наложила вето на участие Алонсо в легендарной гонке в составе Andretti Autosport, использующей моторы японского производителя. Предполагается, что приказ поступил из токийской штаб-квартиры «Хонды».



Команда пока никак не прокомментировала эту информацию.



Ранее о контракте Алонсо с командой Майкла Андретти говорили как об уже решённом деле, кроме того, Алонсо планировал принять участие в нескольких этапах IndyCar после «500 миль Индианаполиса».



Алонсо неоднократно критиковал «Хонду» во времена выступлений за «Макларен» в Формуле-1. Так, на Гран-при Японии 2015 года испанец во время переговоров по радио сравнил силовую установку «Хонды» с двигателями машин GP2.