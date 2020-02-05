Дисквалифицированному за допинг Янноне не разрешили выступить на тестах MotoGP

В штаб-квартире FIM 4 февраля состоялось слушание Международного дисциплинарного суда (CDI) по делу мотогонщика Андреа Янноне, обвиняемого в употреблении допинга. Итальянцу запретили участвовать в ближайших тестах MotoGP в Сепанге.



Во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-проба А Янноне дала положительный результат на запрещённое вещество. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, который также показал наличие допинга.



Дисциплинарный суд постановил, что Янноне будет считаться временно отстранённым до тех пор, пока по его делу не будет вынесен окончательный вердикт. До этого ему запрещено участвовать в любых мотоспортивных соревнованиях и связанных с ними мероприятиями.

Допинг-проба В Янноне показала положительный результат