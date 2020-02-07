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Косаченко — о приходе «Астон Мартин» в Ф-1: папа ублажает сына

Косаченко — о приходе «Астон Мартин» в Ф-1: папа ублажает сына
Авто / Формула-1 0

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала новость о том, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл вложил более полумиллиарда евро в «Астон Мартин», вследствие чего команда из Сильверстоуна, за которую выступает его сын Лэнс Стролл, будет выступать под именем британского производителя с сезона-2021.

«Может быть, со временем, если «Астон Мартин» действительно захочет остаться в «Королевских гонках»… Но я себя отношу к числу скептиков и считаю, что в данной ситуации папа просто ублажает сына, покупая ему возможность выступать в заводской команде.

Не очень уверена, что Лоуренс Стролл настолько дальновидный предприниматель в автомобилестроении и автоспорте, чтобы развивать этот проект, когда Лэнс завершит спортивную карьеру», — приводит слова Косаченко Sportbox.

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