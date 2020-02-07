Косаченко — о приходе «Астон Мартин» в Ф-1: папа ублажает сына

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала новость о том, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл вложил более полумиллиарда евро в «Астон Мартин», вследствие чего команда из Сильверстоуна, за которую выступает его сын Лэнс Стролл, будет выступать под именем британского производителя с сезона-2021.
«Может быть, со временем, если «Астон Мартин» действительно захочет остаться в «Королевских гонках»… Но я себя отношу к числу скептиков и считаю, что в данной ситуации папа просто ублажает сына, покупая ему возможность выступать в заводской команде.
Не очень уверена, что Лоуренс Стролл настолько дальновидный предприниматель в автомобилестроении и автоспорте, чтобы развивать этот проект, когда Лэнс завершит спортивную карьеру», — приводит слова Косаченко Sportbox.
- 7 февраля 2020
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32