Грожан: надеюсь, Гран-при Саудовской Аравии состоится

Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил надежду, что планы организаторов Гран-при Саудовской Аравии исполнятся и этап появится в календаре чемпионата к 2023 году, как и планируется.



«Надеюсь, проект получит развитие и прогресс будет соответствовать ожиданиям организаторов. Александер Вурц спроектировал отличную трассу. Он знает, что понравится пилотам, а что нет. Он хорошо общается со всеми гонщиками, часто бывает в паддоке и спрашивает наше мнение.



К примеру, он может показать трассу на симуляторе и уточнить, что мы думаем о том или ином повороте, что с ним стоит сделать. Здорово, что мы можем это обсудить и поделиться мнением. У них огромный проект, очень красивый. Надеюсь, Гран-при Саудовской Аравии состоится», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport.