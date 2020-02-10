Организаторы Формулы-1 предлагали «Сочи Автодрому» добавить гравийные зоны вылета

Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв рассказал, почему на «Сочи Автодроме» не готовы добавить гравийные зоны вылета в некоторых поворотах.



«Организаторы чемпионата заинтересованы в увеличении зрелищности трасс. Так, «Сочи Автодрому» предлагали заменить в некоторых поворотах асфальтовые ловушки на гравийные, но для нас это неприемлемо. Этап Ф-1 занимает один уик-энд, а автодром работает круглый год. И он должен быть приветлив к частным и корпоративным клиентам. А вылет любительской машины на гравий — это гарантированное повреждение лакокрасочного покрытия, бампера и т. д.



Мы объяснили менеджменту Формулы-1, что для нас это неприемлемо. Они обещали подумать и вернуться с новыми предложениями, но пока тишина. В похожей ситуации операторы ещё нескольких этапов, например Гран-при Франции и Абу-Даби. Мы готовы обсуждать конкретные и реализуемые рекомендации на условиях софинансирования со стороны Ф-1, но пока их нет», — приводит слова Воробьёва Forbes Russia.