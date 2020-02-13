Риккардо намекнул, что согласился бы перейти в «Феррари» в 2021-м

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо оценил ситуацию на рынке пилотов и не исключил, что согласится подписать контракт с «Феррари», если ему сделают такое предложение.

«Это будет интересный сезон для гонщиков. Не так уж много пилотов имеют контракты (на 2021-й. — Прим. «Чемпионата»). Это первый случай за долгое время, когда в феврале лишь у нескольких гонщиков есть контракты на следующий сезон.

Многие пилоты в первые месяцы попытаются произвести впечатление, и потому нас ожидает интересное соревнование. Может, будут какие-нибудь игры разума, не знаю», — цитирует гонщика Fox Sports Australia.

Риккардо спросили, взял бы он трубку, если бы ему позвонили из «Феррари».

«Я отвечаю на все звонки», — сказал он.