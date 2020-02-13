Магнуссен: Гран-при Вьетнама тоже могут отменить
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал ситуацию с переносом Гран-при Китая на неопределённую дату.
Напомним, Гран-при Китая, который изначально должен был пройти с 17 по 19 апреля, перенесли на неопределённый срок из-за коронавируса. Этап в Шанхае будет отменён, если не удастся найти для него дату, которая устроила бы Формулу-1, промоутеров и участников чемпионата.
Магнуссен не исключил, что вслед за китайским этапом Ф-1 отменят и первый в истории Гран-при Вьетнама, который должен пройти с 3 по 5 апреля.
«Посмотрим. Вьетнам в календаре как раз перед Китаем, так что нам надо следить и за ним. Жаль, что этап отменили, но теперь у нас есть небольшие каникулы», — приводит слова гонщика GrandPX.news.
Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса
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