Сайнс: не можем позволить себе отсиживаться в 2020-м

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сезона-2020 в Формуле-1.



«Я очень внимательно следил за процессом создания MCL35 и знаю, как много было приложено усилий. Многие могут посчитать 2020 год просто промежутком между старыми и новыми правилами. Однако мы в „Макларене“ нажали кнопку „перезагрузка“ после клетчатого флага в Абу-Даби и невероятно упорно работали, стараясь улучшить каждую деталь машины.

Солидный прыжок вперёд в прошлом году придал нам огромную мотивацию, но в то же время напомнил нам, насколько плотная борьба в середине. Мы не можем позволить себе отсиживаться в 2020-м, если хотим сделать ещё один шаг вперёд в этом сезоне. С нетерпением жду тестов в Барселоне и сохранения того импульса, который мы задали в прошлом году», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.