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Команда «Рейсинг Пойнт» провела презентацию, объявив о смене титульного спонсора

Команда «Рейсинг Пойнт» провела презентацию, объявив о смене титульного спонсора
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» провела презентацию перед стартом нового сезона Формулы-1. Команда объявила, что её давний партнёр компания BWT стал новым титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», сменив букмекерскую компанию Sport Pesa.

На презентации в Мондзее была представлена обновлённая ливрея болида «Рейсинг Пойнт», на которой логотипы BWT стали занимать ещё больше места. В то же время, судя по всему, был выставлен прошлогодний автомобиль. Новая машина дебютирует на тестах Формулы-1 в Барселоне 19 февраля. При этом не исключено, что позднее сегодня будут опубликованы рендеры или студийные фотографии нового автомобиля RP20.

На презентации присутствовали глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр и боевые пилоты команды Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Фото: Racing Point

Фото: Racing Point

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