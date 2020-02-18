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В «Рейсинг Пойнт» заявили, что впервые за много лет разработали машину с нуля

В «Рейсинг Пойнт» заявили, что впервые за много лет разработали машину с нуля
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин рассказал о новой машине команды, получившей индекс RP20. По словам инженера, её разработали фактически с нуля, не опираясь на автомобиль сезона-2019.

«RP20 – совершенно новая машина. Это означает, что мы очень мало взяли из автомобиля сезона-2019. Мы спроектировали машину с нуля, фактически начали с чистого листа. Это очень интересно, потому как команда на протяжении долгого времени не оказывалась в подобном положении.

Но мы воспользовались всем, что узнали в последние сезоны, и соединили это с решениями, которые применили некоторые из наших конкурентов.

В прошлом у машины были две слабые стороны: баланс и плохая форма на трассах, где нужен высокий уровень прижимной силы. Уверен, мы разобрались с этими проблемами», — приводит слова Грина пресс-служба команды.

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