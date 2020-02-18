Кубица прокомментировал возможное возвращение в Формулу-1

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица, который проведёт следующий сезон в DTM, на вопрос о своём будущем не стал отметать вариант с возвращением в Формулу-1.
«Это возможно. Но весьма вероятен сценарий, при котором гонка в Абу-Даби была моей последней в Ф-1. Пять или шесть лет назад никто не верил, что я смогу вернуться, но я никогда не закрывал эту дверь. Формула-1 — это Формула-1.
Трудно ли было в прошлом году бороться в конце пелотона и выполнять роль «мобильной шиканы»? В начале ты пытаешься работать как можно эффективнее. А затем приходишь к выводу, что ничего не изменится от того, поиграешь ты секунду или полторы. То же самое было и со стартами. Ты пытаешься рисковать. Но даже если на первом круге удаётся опередить пару соперников, то вопрос будет лишь в том, опередят ли они тебя через несколько поворотов или кругов.
Да, жизнь может быть жестокой. Но я думаю, что выступление за «Уильямс» того стоило. Это был непростой год, но он дал мне многое», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.
- 18 февраля 2020
-
19:43
-
19:13
-
18:10
-
17:31
-
16:22
-
15:17
-
14:30
-
14:24
-
13:02
-
12:19
-
12:02
-
11:03
-
10:07
-
09:00
-
00:36
- 17 февраля 2020
-
22:45
-
22:41
-
22:33
-
22:04
-
20:27
-
19:28
-
18:09
-
17:41
-
17:20
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
14:38
-
13:06
-
13:01
-
12:24
-
11:36
-
11:29
-
11:24
-
11:18