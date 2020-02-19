Джовинацци поставил себе цель опередить Райкконена по итогам сезона
Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что в сезоне-2020 намерен опередить 40-летнего финна Кими Райкконена. В 2019 году 40-летний Райкконен, чемпион Формулы-1 2007 года в составе «Феррари», принёс «Альфа Ромео» 43 очка, а Джовинацци — 14.
«Прошлый сезон был непростым, потому что не так легко возвращаться в Формулу-1 после двух лет простоя. С тем опытом, что у меня сейчас есть, мне удалось получить контракт на сезон-2020.
Кими — пилот с большим опытом. С ним сложно разговаривать. Но он — один из сильнейших, лучших напарников в моей карьере. Впечатляет, как он контролирует ход гонки и расход резины. Он моя цель. И я надеюсь набрать по итогам сезона больше очков, чем он», — сказал итальянец в эфире Sky Sports.
Гонщики Формулы-1 выстроились на групповом фото перед началом тестов
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