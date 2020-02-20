Техдиректор «Рейсинг Пойнт» посчитал спорную новинку «Мерседеса» легальной
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин объяснил, почему «Мерседес», по его мнению, не следует обвинять в применении незаконной конструкции. Во второй день тестов выяснилось, что «Мерседес» использует необычное рулевое управление, легальность которого может оказаться под вопросом.
По словам Грина, руль как раз и создан для того, чтобы тем или иным образом изменять положение колёс.
«Насколько видно по видео, это устройство является частью рулевого управления. В правилах сказано, что гонщик может изменять положение передних колёс при помощи рулевого управления. Как и где именно, точно не сказано», — сказал Грин.
Ранее мнением о новинке «Мерседеса» поделился известный технический эксперт Гэри Андерсон, назвавший её интересным решением.
Эксперт Гэри Андерсон прокомментировал спорную конструкцию «Мерседеса»
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
16:23
-
16:07
-
15:30
-
15:02
-
14:06
-
13:31
-
13:17
-
12:45
-
11:46
-
11:12
-
10:00
-
09:01
-
09:00
-
00:42
-
00:18
-
00:11
- 19 февраля 2020
-
23:28
-
22:29
-
21:27
-
21:17
-
21:00
-
20:03
-
18:56
-
18:56
-
17:33
-
16:32
-
16:16
-
15:16
-
15:03
-
15:03
-
14:41
-
14:33
-
14:01
-
13:12
-
12:02
Партнерский контент