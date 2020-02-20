Техдиректор «Рейсинг Пойнт» посчитал спорную новинку «Мерседеса» легальной

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин объяснил, почему «Мерседес», по его мнению, не следует обвинять в применении незаконной конструкции. Во второй день тестов выяснилось, что «Мерседес» использует необычное рулевое управление, легальность которого может оказаться под вопросом.

По словам Грина, руль как раз и создан для того, чтобы тем или иным образом изменять положение колёс.

«Насколько видно по видео, это устройство является частью рулевого управления. В правилах сказано, что гонщик может изменять положение передних колёс при помощи рулевого управления. Как и где именно, точно не сказано», — сказал Грин.

Ранее мнением о новинке «Мерседеса» поделился известный технический эксперт Гэри Андерсон, назвавший её интересным решением.