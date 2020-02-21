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«Феррари» понадобился второй мотор на тестах из-за поломки на машине Феттеля

«Феррари» понадобился второй мотор на тестах из-за поломки на машине Феттеля
Авто / Формула-1 0

«Феррари» стала второй командой после «Ред Булл», которой в ходе предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне понадобилось задействовать второй мотор. Себастьян Феттель остановился на трассе в ходе третьего дня испытаний, и в «Феррари» решили отправить двигатель на базу в Маранелло, чтобы понять, чем вызван отказ силовой установки.

«Нам пришлось прекратить работу из-за проблем с мотором. Точную причину мы узнаем, когда изучим двигатель на базе в Маранелло. Сейчас мы ставим на автомобиль новый мотор и вернёмся к работе уже после обеда», — сказано в сообщении пресс-службы «Феррари».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1. В первый день протокол возглавил Льюис Хэмилтон («Мерседес»), а во второй — Кими Райкконен («Альфа Ромео»).

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