В «Феррари» доверяют решению ФИА по новой системе «Мерседеса»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда отправит в ФИА запрос о новой системе рулевого управления «Мерседеса», которая вызвала много вопросов. Вместе с тем функционер отметил, что в «Скудерии» доверяют решению организации.
«Я видел много дискуссий по этому вопросу. Лично я не вникал в подробности, но думаю, мы можем полностью доверять ФИА. Уверен, что они приняли правильное решение или примут его в дальнейшем. Как бы то ни было, я полностью доверяю суждениям ФИА. Обсуждали ли мы с их представителями произошедшее? Пока нет.
Мы отправим запрос, чтобы понять ситуацию, но, как я и говорил, мы не будем оспаривать решение ФИА, так как полностью доверяем федерации», — приводит слова Бинотто Planet F1.
В ФИА считают, что новая система «Мерседеса» легальна, но мониторят ситуацию
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