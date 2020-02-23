Имола не заменит Гран-при Китая в календаре Формулы-1 2020 года

17 февраля в СМИ появилась информация, что руководство автодрома в Имоле направило письмо в ФИА. Боссы знаменитой трассы предложили чиновникам из федерации включить этап в Сан-Марино в календарь чемпионата Формулы-1 вместо Гран-при Китая, который перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса.
Судя по всему, в Формуле-1 исключили возможность проведения этапа в Имоле. Дело в том, что, если гонка будет проведена согласно расписанию в апреле, Китай совершенно точно потеряет возможность провести Гран-при в 2020 году, так как в Ф-1 не планируют расширять календарь до 23 этапов в году.
Вариант с окончательным исключением этапа в Шанхае является самым неблагоприятным, поэтому боссы чемпионата будут ожидать новостей о борьбе с коронавирусом. Таким образом, проведение гонки в Имоле в апреле нецелесообразно.
Более того, ради сохранения Гран-при Китая в ФИА рассматривают варианты с дальнейшими подвижками в календаре. Не исключено, что этап в Шанхае станет предпоследним в году и будет проведён за неделю до этапа в Абу-Даби, сообщает RaceFans.
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