Бинотто опроверг, что «Феррари» отказалась от командной тактики

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что Шарль Леклер и Себастьян Феттель вынуждены будут действовать в соответствии с приказами команды в ходе гонок. Ранее Бинотто утверждал, что у его подопечных будет равный статус.

«Я не говорю, что они вольны вести борьбу друг с другом, игнорируя приказы команды. Мы можем применить командную тактику, если это принесёт пользу всей команде. Но ситуация должна быть предельно ясной», — приводит слова Бинотто Grand Prix 247.

Руководитель добавил, что 22-летний Леклер, по его мнению, уже вышел на уровень Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.

«Шарль провёл потрясающий сезон. Он уже вышел на уровень Себастьяна в смысле результатов. Они начнут сезон в одинаковых условиях. Думаю, они понимают, что интересы команды важнее всего, поэтому возможно применение командной тактики», — сказал он.