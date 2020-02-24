Бинотто опроверг, что «Феррари» отказалась от командной тактики

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что Шарль Леклер и Себастьян Феттель вынуждены будут действовать в соответствии с приказами команды в ходе гонок. Ранее Бинотто утверждал, что у его подопечных будет равный статус.
«Я не говорю, что они вольны вести борьбу друг с другом, игнорируя приказы команды. Мы можем применить командную тактику, если это принесёт пользу всей команде. Но ситуация должна быть предельно ясной», — приводит слова Бинотто Grand Prix 247.
Руководитель добавил, что 22-летний Леклер, по его мнению, уже вышел на уровень Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.
«Шарль провёл потрясающий сезон. Он уже вышел на уровень Себастьяна в смысле результатов. Они начнут сезон в одинаковых условиях. Думаю, они понимают, что интересы команды важнее всего, поэтому возможно применение командной тактики», — сказал он.
- 24 февраля 2020
-
10:10
-
09:06
-
08:50
-
01:01
- 23 февраля 2020
-
23:59
-
23:46
-
22:51
-
21:54
-
20:39
-
19:40
-
18:32
-
17:21
-
16:57
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25