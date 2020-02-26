Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубица захватил лидерство на вторых тестах Формулы-1, напарник Квята Гасли — 2-й

Кубица захватил лидерство на вторых тестах Формулы-1, напарник Квята Гасли — 2-й
Авто / Формула-1 0

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица показал лучшее время в утренней сессии четвёртого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Пьера Гасли («Альфа Таури»), отставшего на шесть десятых секунды. Француз сумел прибавить в последний час сессии, несмотря на проблемы с мотором с утра. Замкнул тройку Александер Албон («Ред Булл»), уступивший ещё одну сотую. На его машине были серьёзные проблемы с подвеской.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты четвёртого дня тестов (утренняя сессия)

1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,598 (25)
3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,608 (29)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,620 (89)
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,845 (43)
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,171 (84)
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,272 (53)
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,279 (46)
9. Николас Латифи («Уильямс») — +1,358 (48)
10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,728 (42).

Формула-1 2020. Зимние тесты 2, Барселона, Испания
Тесты 26 февраля
26 февраля 2020, среда. 11:00 МСК
Идёт
1
Роберт Кубица
Alfa Romeo
1:16.942
2
Пьер Гасли
Scuderia Alpha Tauri
+0.598
3
Александер Албон
Red Bull
+0.608
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020