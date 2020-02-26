Кубица захватил лидерство на вторых тестах Формулы-1, напарник Квята Гасли — 2-й

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица показал лучшее время в утренней сессии четвёртого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Пьера Гасли («Альфа Таури»), отставшего на шесть десятых секунды. Француз сумел прибавить в последний час сессии, несмотря на проблемы с мотором с утра. Замкнул тройку Александер Албон («Ред Булл»), уступивший ещё одну сотую. На его машине были серьёзные проблемы с подвеской.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты четвёртого дня тестов (утренняя сессия)

1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,598 (25)

3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,608 (29)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,620 (89)

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,845 (43)

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,171 (84)

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,272 (53)

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,279 (46)

9. Николас Латифи («Уильямс») — +1,358 (48)

10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,728 (42).