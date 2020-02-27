Райкконен предположил, что Алонсо не удастся вернуться в Ф-1, даже если он захочет

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что думает по поводу возможного возвращения в Формулу-1 Фернандо Алонсо, двукратного чемпиона мира.

Напомним, Райкконен пропустил сезоны Ф-1 2010 и 2011 годов, сосредоточившись на выступлениях в ралли. В 2012-м финн вернулся в чемпионат, подписав контракт с «Лотусом», с 2014 по 2018 год выступал за «Феррари», а с сезона-2019 защищает цвета «Альфа Ромео».

40-летнего Райкконена спросили, что он думает по поводу возвращения 38-летнего Алонсо.

«Решение принимать не мне. Не знаю, хочет он вернуться или нет. Я два года выступал в ралли и всегда узнавал что-то новое, но вернуться было не так уж трудно.

Однако найти хорошее место — совсем другое дело. Это самое сложное — даже сложнее, чем пилотирование», — цитирует Райкконена As.