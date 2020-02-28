В «Макларене» назвали «Рейсинг Пойнт» «Копи Пойнт»
Руководитель «Макларена» Зак Браун иронично прокомментировал решение инженеров «Рейсинг Пойнт» скопировать некоторые технические решения «Мерседеса» при разработке автомобиля на сезон-2020.
«У них, конечно, очень хороший автомобиль. Таким он и должен быть, потому что это просто прошлогодний «Мерседес».
Всё это в рамках правил. Но мы в боксах называем его «Копи Пойнт». Это очень эффективный путь приблизиться к лидерам. Но если просто копировать другую машину, выйти вперёд не удастся. Хотя это, вероятно, самый быстрый и простой путь к четвёртому месту в Кубке конструкторов», — приводит слова Брауна Speedweek.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а «Рейсинг Пойнт» стал седьмым.
Auto Bild: «Рено» решил подать протест на «Рейсинг Пойнт»
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