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Тост: «Хонда» сделала большой шаг вперёд

Тост: «Хонда» сделала большой шаг вперёд
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост высоко оценил прогресс «Хонды» за последние три года.

«Хонда» сделала большой шаг вперёд. Мы работаем вместе уже третий год, многое изменилось. Мы добились прогресса, если обратить внимание на то, как сейчас интегрирована силовая установка в конструкцию монокока. В сравнении с первым сезоном нашего сотрудничества разница очевидна.

Мы смогли оптимизировать компоновку болида — электронных блоков управления, топливных и гидравлических насосов. Благодаря этому мы лучше распределили вес болида. «Хонда» смогла сделать большой шаг вперёд и в вопросе надёжности силовой установки, и в вопросе производительности», — приводит слова Франца Тоста Autosport.

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