Попов считает, что в Формуле-1 нужно проводить две короткие гонки вместо одной длинной

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов высказал мнение, что организаторам Формулы-1 следует пересмотреть формат гонок. Сейчас на каждом Гран-при проходит одна гонка, которая длится примерно полтора часа.
«Это поколение тик-тока, то есть 15-секундных клипов. Нужно, чтобы всё быстро произошло – это предел времени, в течение которого сохраняется концентрация. Поэтому я считаю проблемой, что Формула-1 не может реформироваться и вместо одной длинной гонки проводить две короткие. Пусть лучше будут обвязки или ещё чего-то – кому надо, тот переключит. Но сама гонка должна быть короче – люди не в состоянии сейчас удержать её полностью.
Я большой фанат хоккея, но считаю, что три периода – это перебор, они изжили себя. Я бы в футболе вместо 2 по 45 сделал 2 по 30, никто бы не проиграл от этого. Предвижу реакцию на мои слова: ничего не понимаю и так далее. Нет. Знаете, кто не реформируется, тот проигрывает», — приводит слова Попова «Гол».
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