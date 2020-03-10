«Хонда»: Ферстаппен сказал, что он хочет быть на подиуме на всех этапах

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.
«Мы делаем всё возможное, чтобы побороться за чемпионский титул. В прошлом году нас преследовало невезение в нескольких гонках, сейчас наша задача — этого избежать. Макс Ферстаппен сказал, что он хочет быть на подиуме на всех этапах, и наша задача — поддержать его.
Думаю, что у нас эффективная структура. За первый год работы с «Ред Булл» мы многому научились. У нас впервые было четыре пилота, а не два, и Макс давал нам качественную обратную связь. Сотрудничество получилось плодотворным.
У нас нет конкретных целей на сезон. Хельмут Марко говорил в прошлом году о пяти победах, я говорил о четырёх. Мы же получили три победы, но в паре гонок мы упустили шанс», — приводит слова Ямамото официальный сайт «Хонды».
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