Косаченко высмеяла тайную сделку ФИА и «Феррари»

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала секретное соглашение ФИА и «Феррари» относительно мотора сезона-2019. Семь команд Формулы-1 отправили в ФИА обращение с требованием раскрыть итог расследования по силовой установке итальянской команды, использовавшейся в 2019 году.

«Это абсолютно правильная претензия. Правила должны быть одинаковыми для всех команд. Что это за секретное соглашение? До чего мы таким образом дойдём? То есть каждый будет в кулуарах о чём-то договариваться? О чём там тайком договаривается глава ФИА Жан Тодт со своей бывшей командой «Феррари»?

На мой взгляд, такие вещи недопустимы. В этой ситуации я поддерживаю Тото Вольфа (руководителя «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»), за команду которого не болею. Давайте каждая конюшня заключит с ФИА своё секретное соглашение…» — цитирует Косаченко «Матч ТВ».