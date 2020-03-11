Президент ФИА признал вовлечённость в тайную сделку с «Феррари», которую ранее возглавлял

Президент ФИА Жан Тодт, который возглавлял «Феррари» в период, когда за неё выступал Михаэль Шумахер, признал, что поучаствовал в тайном соглашении федерации со «Скудерией» относительно конструкции мотора сезона-2019.
Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования. Федерация отреагировала на это своим заявлением, но команды в ответ написали второе письмо, а гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко намекнул, что коллективы действительно могут обратиться в суд, если федерация не даст ответов на их вопросы до 10 марта включительно.
Сообщается, что Тодт в письменной форме ответил командам.
«Президент информировал и консультировал ключевых официальных лиц ФИА, а также генерального директора Формулы-1, чтобы прийти к консенсусу и наилучшим образом уладить дело», — написал Тодт, чьи слова приводит GrandPX.news.
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