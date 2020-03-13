Хэмилтон поддержал решение об отмене Гран-при Австралии из-за коронавируса

Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Австралии. Гонка должна была состояться в ближайшие выходные, но была отменена, так как у одного из членов команды «Макларен» обнаружили коронавирус.
«К сожалению, это решение верное. Мы очень хотели гоняться, но нужно быть реалистами — безопасность и здоровье превыше всего. Всё довольно серьёзно, люди умирают каждый день, многие болеют и несут финансовые потери. Истинные масштабы пока неизвестны, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы обезопасить максимальное количество людей. Это большое разочарование, ведь спорт объединяет в тяжёлые времена, но это правильное решение», — написал Хэмилтон в «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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