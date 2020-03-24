В Великобритании запретили проводить гонки до 1 июля
В Великобритании приняли решение запретить проведение гонок в любых автоспортивных сериях до 1 июля 2020 года, сообщает GPblog. Такой шаг связан с введением тотального карантина на территории всей страны, связанного с пандемией коронавируса.
В теории это не угрожает проведению этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Великобритании, который должен состояться 17-19 июля. Однако это совершенно точно лишит Великобританию нескольких этапов младших серий, а также гонок в туринге и супербайке.
Вчера, 23 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале тотального карантина на территории Соединённого Королевства. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 5,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Читайте также
- 24 марта 2020
-
20:52
-
20:26
-
19:28
-
18:22
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
13:26
-
12:22
-
11:53
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51
-
17:34
-
16:51
-
16:02
-
15:59
-
15:15
-
14:42
-
14:23
-
13:49
-
13:00
-
12:10
-
11:40
-
10:50
-
10:18
Партнерский контент