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В Великобритании запретили проводить гонки до 1 июля

В Великобритании запретили проводить гонки до 1 июля
Авто / Формула-1 0

В Великобритании приняли решение запретить проведение гонок в любых автоспортивных сериях до 1 июля 2020 года, сообщает GPblog. Такой шаг связан с введением тотального карантина на территории всей страны, связанного с пандемией коронавируса.

В теории это не угрожает проведению этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Великобритании, который должен состояться 17-19 июля. Однако это совершенно точно лишит Великобританию нескольких этапов младших серий, а также гонок в туринге и супербайке.

Вчера, 23 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале тотального карантина на территории Соединённого Королевства. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 5,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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