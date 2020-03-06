Слишком наглый «договорняк» в Формуле-1. «Феррари» и федерация подставили сами себя

В Формуле-1 все последние дни продолжает разгораться неслабый скандал, точкой отсчёта которого стал пресс-релиз недельной давности от Международной автомобильной федерации. Он посвящён спорной силовой установке «Феррари»: конкуренты весь 2019 год подозревали, что «Скудерия» мухлевала с потоком топлива, обходя ограничения регламента. ФИА объявила, что завершила расследование и достигла с итальянцами некого тайного соглашения, на чём посчитала вопрос закрытым.

«Феррари» просто пощадили? ФИА (почти) признала, что с мотором итальянцев не всё чисто Очень подозрительное заявление федерации. И в максимально грамотный момент.

Как бы не так: время и обстоятельства выхода заявления, а также его содержание разгневали остальные команды Формулы-1. И вот теперь может стать по-настоящему жарко.

Вопросы к ФИА

У конкурентов «Феррари» две основные претензии:



1) Почему соперники «Феррари», которые собственно и инициировали расследование силовой обстановки, не могут получить никакой информации об итогах расследования?



2) Если у ФИА остались вопросы насчёт легальности двигателя, то насколько легитимны итоговые результаты сезона-2019 Формулы-1, где «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов? Бонусы за положение в командном зачёте более чем существенные, и никто из конкурентов «Феррари» не отказался бы от дополнительных миллионов долларов, перешедших от «Феррари».



В общем, не удивительно, что семь команд Формулы-1 (то есть все, кто не связан с «Феррари») опубликовали коллективное заявление с требованием к ФИА прояснить свою позицию. При этом смутьяны не исключили, что обратятся в суд.

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В ответ на это федерация уже официально признала: у неё действительно есть большие вопросы по легальности силовой установки, но нет никаких гарантий, что в суде удалось бы доказать нарушения со стороны «Феррари». Поэтому ФИА решила, цитируем, «в соответствии со статьёй 4 Дисциплинарного кодекса решила заключить эффективное и убедительное соглашение с «Феррари», чтобы прекратить разбирательство». Та же самая статья предусматривает конфиденциальность условий соглашения.

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Мотивация и месть!

Похоже, такое объяснение не устраивает семь разъярённых команд. Они все ещё настаивают на получении хоть какой-то информации о выводах расследования и только в зависимости от этой информации хотят решить для себя, не стоит ли бороться за изменение результатов-2019.

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Мотивация пойти против «Феррари» присутствует у целого ряда команд. Все, кто ниже итальянцев в общем зачёте, могут получить дополнительные деньги (призовые «Феррари» за 2019-й, основанные на результатах, составляют примерно 90 млн долларов – солидный куш!). Глава «Мерседеса» Тото Вольф будет рад лишний раз ударить по конкурентам, плюс у него есть личные мотивы: по слухам, именно «Феррари» наложила вето на возможный переход Тото в руководство Liberty.



А вот «Рено», получившему спорную дисквалификацию на Гран-при Японии, наверняка обидно, что их наказали, а «Феррари» за куда более существенное нарушение пощадили. Дополнительные поводы повозмущаться можно найти и для некоторых других команд.

Что дальше?

По данным RaceFans, семь команд продолжают ожидать от ФИА и Liberty Media дополнительных разъяснений. Вполне возможно, что руководство и организаторы чемпионата проведут общую встречу с командами в паддоке Гран-при Австралии, где попробуют разъяснить свою позицию и тем самым закрыть дело. Насколько успешны будут ФИА и Liberty в своих действиях, сказать сложно. Тем более что доверие команд к федерации серьёзно подорвано.



«Всё это уже разрослось до тех объёмов, что были в случае с ФИФА. ФИА отличается от ФИФА только одной буквой. В любой другой ассоциации это было бы политическим самоубийством для Жана Тодта. ФИА дискредитировала спорт, в который мы инвестируем сотни миллионов евро каждый год», — заявил, к примеру, Хельмут Марко.



Спорить с боссом «Ред Булл» сложно: вряд ли болельщикам понравится ситуация, когда одного из участников соревнований вроде бы постфактум и признали жуликом, но никак не наказали да ещё и тайно с ним о чём-то договорились.

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Собственно, напоследок подчеркнём главную проблему. То, что ФИА решила не судиться с «Феррари», нормально: уверен, работники федерации вполне объективно оценили ситуацию и поняли, что перспективы победы в суде далеко не стопроцентные. Раз так, решение не раздувать скандал, а прийти к некому компромиссу («Феррари» убирает спорные решения и сообщает некие данные, которые позволят ФИА в будущем лучше ловить нарушителей) выглядит логичным.



Но! Неужели в ФИА правда подумали, что жалующиеся на «Феррари» команды удовлетворятся подобным «договорняком»? Что мешало федерации заранее оповестить конкурентов «Скудерии» о принятом решении и в кулуарах разъяснить его мотивы? Зачем использован столь дешёвый трюк с публикацией пресс-релиза в момент, когда боссы команд не смогут оперативно его прокомментировать? Если ФИА хотела разозлить команды Формулы-1, то блестяще справилась с подобной задачей.



Удивительно, что подобное произошло со столь опытным знатоком аппаратных битв, как Жан Тодт. А в итоге теперь многие отмечают: во времена Берни Экклстоуна и Макса Мосли всё было бы провёрнуто куда более тонко – и обошлось бы без ненужных жалоб. Однако ФИА оплошала – и теперь будет расхлёбывать вместе с «Феррари». Ну и поделом.