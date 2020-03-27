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Звезда НХЛ Сидни Кросби признался, что стал фанатом сериала про Формулу-1

Звезда НХЛ Сидни Кросби признался, что стал фанатом сериала про Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Один из лидеров Национальной хоккейной лиги, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» нападающий Сидни Кросби признался, что ему очень понравился сериал Netflix «Формула-1: Гонять, чтобы выживать». Игрок увлёкся им во время карантина, который был объявлен из-за пандемии коронавируса.

«Я просто залип на этом шоу. Оно заставляет погрузиться в Формулу-1. Думаю, всем будет интересно увидеть соревнование между гонщиками, закулисные вещи и то, как там всё работает изнутри. Это было очень классно, ведь я ничего не знал об этом раньше», — приводит слова Кросби Pittsburgh Tribune Live.

Напомним, в минувшем году в документальном фильме от Netflix не были задействованы «Феррари» и «Мерседесе», которые не проявили заинтересованности в участии в съёмках. В новом сезоне съёмки коснулись всех участников чемпионата.

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