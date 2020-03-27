Абитебуль: «Рено» не может вечно прятаться от отсутствия результатов

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выразил недоумения в связи с частыми вопросами о возможном уходе команды из Формулы-1.
«Все 10 коллективов находятся под давлением, но именно с «Рено» связано что-то странное. Мне кажется, что мы должны отвечать на этот вопрос гораздо чаще остальных. Мне его задают все подряд. Это странно. И мне интересно почему.
Мы в Формуле-1 уже 42 года. Я признаю, что нам не хватает стабильности, к тому же были изменения в руководстве. Но такова реальность. У нас две базы и 1200 человек, которые работают не только с прицелом на этот сезон, но и на следующий. Автомобильная промышленность испытывает проблемы. Но столкнулись ли мы с большими проблемами, чем материнская компания «Мерседеса» — «Даймлер»? Я не уверен. Если мы будем выступать лучше, то не придётся отвечать на такое количество вопросов.
Конечно, мы не сможем прятаться от отсутствия результатов вечно. Ожидания должны быть реалистичными и разумными. Но мы не сможем найти оправдания, если в 2022 году у нас не будет подиумов. Мы не планировали доминирования в пелетоне, но цель — борьба за подиумы — поставлена», — приводит слова Абитебуля Autocar.
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