Квят в «Феррари»? Всего шесть условий — и это реальность!

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят на днях стал гостем Sky Sport Italia, где ответил на несколько вопросов. Помимо прочего россиянина спросили, есть ли у него шансы стать претендентом на место в «Феррари», если Себастьян Феттель всё-таки не подпишет новый контракт. Квят выступил как настоящий дипломат: «Главное – делать вещи хорошо там, где ты находишься в данный момент. А относительно будущего ничего нельзя знать наверняка. В нашем спорте есть множество возможностей. Если одна из них предоставится, тогда мы и посмотрим».

Дежурный вопрос — дежурный ответ. Но почему бы всерьёз не прикинуть, какие звёзды должны сойтись, чтобы у Даниила действительно появились шансы на роль не резервного, а боевого гонщика «Скудерии»? Итак, создадим возможный сценарий.

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Феттель выбирает семью

Для начала нам необходима свободная вакансия. Насколько можно судить, в «Феррари» не против ещё на годик-другой оставить у себя Себастьяна Феттеля, несмотря на все его мини-конфликты с Шарлем Леклером. Смогут ли Себ и Шарль обойтись без новой порции проблем, мы узнаем не скоро — даст бог, если в середине июня. Но что, если вынужденная пауза повлияет на самого Феттеля? Он проведёт как никогда много времени с семьёй в спокойной обстановке, потом вспомнит про нервную атмосферу Формулы-1, ершистого молодого напарника и проблемный новый болид… Эдак возьмёт и решит, что не нужна ему Ф-1.

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Хэмилтон хочет стать восьмикратным с «Мерседесом»

Главный кандидат на замену Себу очевиден. Переход в «Феррари» может обеспечить Льюиса Хэмилтона дополнительной мотивацией, а возможный успех — перевести в статус живой легенды Формулы-1. Чемпионство с третьей командой, звание человека, который наконец-то принёс Маранелло титул — звучит соблазнительно. А тут ещё слухи об уходе Тото Вольфа из «Мерседеса»…



На другой чаше весов – отличный шанс стать величайшим (по регалиям) пилотом Формулы-1 вместе со своей нынешней командой. Тем более что болид 2021 года по сути станет развитием нынешнего. В свете новых обстоятельств Льюис может себе позволить заключить лишь однолетний контракт, а уж перед сезоном-2022 определиться с долгосрочным будущим.

Сайнс и «Макларен» проваливаются

Следующий вариант для «Феррари» – «лучший из остальных» в сезоне-2019 Карлос Сайнс. Какие-то спецы уже начинают отправлять испанца в Маранелло, но мы-то помним, как всё нестабильно в мире Ф-1 — не даст соврать лучший середняк 2018-го Нико Хюлькенберг. Если в сезоне-2020 (мы же верим, что он всё-таки состоится?) Сайнс начнёт проигрывать Норрису не только по субботам, а «Макларен» окажется не так резв, как годом ранее, то и акции Карлоса пойдут вниз.

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Риккардо верит в перспективы «Рено»

Нельзя не вспомнить и про лидера «Рено» с его итальянскими корнями, опытом выступлений за топ-команду и истекающим контрактом. Сезон с «Рено» не ударил по репутации Дэна, и если в 2020-м он справится с Оконом, то Риккардо способен стать ведущим игроком на трансферном рынке. И тут главный вопрос, как сам Риккардо относится к перспективам «Рено», верит ли, что французская команда через год-два окажется способна побороться с лидерами.



Против Абитебуля и компании играет перенос нового регламента: мечты о резком скачке вперёд откладываются до 2022-го, и не факт, что Риккардо захочет ждать ещё год. Но новое соглашение с «Рено» — это шанс для Даниэля стать причастным к действительно особенному достижению: победе с командой, которая взобралась на вершину при его непосредственном участии. В общем, в интересах Квята, чтобы австралиец и дальше верил в «Рено».

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Райкконен уходит на пенсию, но громит Джовинацци

Лишившись всех очевидных кандидатов, «Феррари» наверняка обратит внимание на собственного воспитанника Антонио Джовинацци. Сезон-2019 в исполнении итальянца получился вялым, и если в 2020-м ситуация не изменится, то в «Феррари» Джови, естественно, никто не возьмёт. Главное, чтобы его напарнику Кими Райкконену не стало скучно за рулём не слишком конкурентоспособной машины и он не начал стабильно уступать Антонио.



К слову, сам финн — это совсем уж резервный вариант для «Скудерии» на случай отсутствия сильных кандидатов. Чтобы Райкконен вдруг не перешёл дорогу российскому пилоту, в нашем сценарии мы отправим финна на почётную пенсию по окончании нынешнего сезона. Опять же, нужно расчищать места в «Альфе» под воспитанников «Феррари» из Формулы-2.

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Самое главное. Квят стабилен и неудержим

Итак, мы уже «избавились» от Феттеля, Хэмилтона, Риккардо, Сайнса и всех остальных. Дело за малым — потрясающими результатами самого Даниила. Нам не нужны подиумы и прочие чудеса, куда важнее стабильные выступления на протяжении целого чемпионата. Победы в квалификациях над напарником, стопроцентная реализация возможностей в гонках, отсутствие перепадов формы.



Квят должен выступать настолько стабильно и по-хорошему скучно, чтобы его было просто неинтересно показывать в телевизионных трансляциях. Да-да, мы намекаем, что Даниилу крайне важно пойти по пути Сайнса образца 2019 года. И вот тогда, при соблюдении всех вышеперечисленных обстоятельств, наш шутливый сценарий вдруг перестанет являться настолько уж фантастическим.

Квята любят обзывать бурятом или итальянцем. Лучший ответ оскорбляющим — модная программа Росберг всё-таки немец или финн? А как насчёт Хэмилтона, Ферстаппена и Албона? Просканировали всех.